Yangında ölen anne ve kızı toprağa verildi! Cenazede ünlü oyuncu da vardı...

Yangın alarmının çalmadığını öğrendiklerini belirten Özgenç, şunları söyledi:



"2 tane merdiven var ama bir tanesi solda, diğeri sağda. Sağdaki merdiven kayak odasına iniyormuş. 4'üncü katta yangın çıktığı için duman yukarı çıkıyormuş. Bunlar da hep beraber el ele tutuşuyorlar. 4'üncü kata kadar zor geliyorlar. Sonra aşağıya doğru bir şeyler oluyor, birileri çarpışıyor, baba ile oğlu binadan çıkıyor. Anne ve kızı orada kalıyor."



Özgenç, ailenin tatili 4. sınıf öğrencisi Pera ve 8. sınıf öğrencisi Göksel Derin Suyolcu'ya (13) karne hediyesi olarak planladığını ifade ederek, "Çocukların karneleri çok iyi olduğu için anne ve babası bir hediye olsun diye götürdü. Kayağı çok seviyorlardı." dedi.

Kaynak: DHA