Çağırdığı adamı 3 erkek arkadaşıyla gasbetti o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 04.00 sıralarında Isparta'nın 6 Mart Caddesi Binbir Sokak girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Habib T., daha önce tanıdığı Merve D. ve beraberindeki 3 erkek şahıs tarafından gasbedildiğini belirterek karakola başvurdu. Habib T. emniyetteki ifadesinde, Merve D.'nin kendisini Koçcam Kavşağı'na çağırdığını, burada kırmızı renkli bir araçtan inen Merve D.'nin havaya ateş ettiğini ve aracın içinden bir diğer şahsın da pompalı tüfekle ateş ettiğini söyledi. Olay sonrası şüpheliler kaçarken, şikâyetçi olan mağdur Habib T.'nin ifadesi doğrultusunda soruşturma başlatıldı.



Polis, yapılan incelemeler sonucu; Merve D. (24), Ahmet Y. (31), Arif T. (24) ve Can T. (34) isimli şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler hakkında yapılan operasyon sonucunda 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, olay esnasında kullanılan kurusıkı tabanca, pompalı tüfek ve ayrıca uyuşturucu madde ele geçirildi.



4 şüpheli, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla tutuklanarak adli işlemleri yapılmak üzere cezaevine gönderilirken, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ise kırmızı bir araçtan inen 4 şahsın gasp yaptığı anlar yer aldı.