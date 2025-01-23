23 Ocak 2025, Perşembe
Haberler Yaşam Haberleri Mecidiyeköy'deki otelde yangın paniği!

Mecidiyeköy'deki otelde yangın paniği!

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.01.2025 13:40 Güncelleme: 23.01.2025 14:00
ABONE OL
Mecidiyeköy’deki otelde yangın paniği!

Mecidiyeköy'de bulunan bir otelin elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan bir otelin elektriğinin kesilip geri gelmesi sonrasında panosunda yangın çıktı. Patlama sesi duyan otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken olay nedeniyle otel müşterileri panik yaşadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mecidiyeköy’deki otelde yangın paniği! Mecidiyeköy’deki otelde yangın paniği! Mecidiyeköy’deki otelde yangın paniği!
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör