Nevşehir’de Uçhisar Kalesi’nin ziyaretçi sayısı yarım milyona yaklaştı

Kapadokya'nın en büyük peribacası olma özelliğini taşıyan, 179 metre yüksekliğe sahip Uçhisar Kalesi, bölgeyi ziyaret eden turistlerin ilgi gösterdiği önemli turizm destinasyon alanları arasında yer alıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Kapadokya'daki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı birbirinden ilginç vadilerin en iyi izlenebildiği seyir noktalarından olan kale, yılın tüm zamanları ziyarete açık tutuluyor. Roma döneminde tüf kayanın oyulmasıyla yapılan kale, bölgeyi yüksekten kuş bakışı izlemek isteyen turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Roma, Selçuklu ve Osmanlı ile Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde çevre sakinlerince barınak olarak kullanılan ve Kapadokya'nın zirve noktasında bulunan Uçhisar Kalesi'ni 2023 yılında yaklaşık 300 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan Uçhisar Kalesi, bölgeye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanların arasında yer alıyor. Roma döneminde tüf kayanın oyulmasıyla yapılan, 179 metre yüksekliğindeki dev peribacası görünümündeki kale, bölgeyi yüksekten izlemek isteyen turistlerin yoğun ilgisine uğruyor. Uçhisar Kalesi'ne çıkıldığında, Uçhisar başta olmak üzere, Göreme, Avanos, Güvercinlik Vadisi, Cevizli Bağ vadisi, Uzundere Vadisi, Kızılçukur Vadisi, Aşk Vadisi, Ortahisar Kalesi gibi birçok vadi kuş bakışı görülebiliyor.