Kırıkkale'de kazaya müdahale eden sağlıkçılara araba çarptı! Yaralılar var
Kırıkkale'de sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda trafik kazası meydana geldi. Olay yerine giden 112 sağlık ekipleri ve çevredekiler kazazedelere müdahale ederken başka bir otomobil kaza yerine daldı. Meydana gelen ikinci kazada 2'si sağlık personeli olmak üzere 10 kişi yaralandı.
Kırıkkale - Ankara kara yolunda akşam saatleri Irmak Köyü yakınlarında trafik kazası meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde ilerleyen Bahadır Uzunalp (53) yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Yaşanan kaza esnasında yoldan geçen 61 PA 855 plakalı minibüste bulunanlar kazazedelere yardım etmek için araçtan inerek yol kenarından durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KAZAYA MÜDAHALE SIRASINDA İKİNCİ KAZA MEYDANA GELDİ
Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederken aynı yönden gelen Necmettin Gümüş (45) yönetimindeki 66 AAR 478 plakalı otomobil, kaza yapan 58 AP 705 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil daha sonra yaralılar ve müdahale eden sağlık personeli ile yardım amacıyla duran minibüsteki vatandaşlara çarptı.
1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Kazada, 8 kişi ile sağlık personelleri Alican Holat ve Esra Keskin yaralandı. Yaralılar içen bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan 10 yaralıdan Kerem Uzunalp'in (13) durumun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.