Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında yaralılara müdahale eden sağlık çalışanlarına otomobil çarptı (DHA)

KAZAYA MÜDAHALE SIRASINDA İKİNCİ KAZA MEYDANA GELDİ

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederken aynı yönden gelen Necmettin Gümüş (45) yönetimindeki 66 AAR 478 plakalı otomobil, kaza yapan 58 AP 705 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil daha sonra yaralılar ve müdahale eden sağlık personeli ile yardım amacıyla duran minibüsteki vatandaşlara çarptı.