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İstanbul'da parkta intihar! Annesinin tedavi parasını sanal kumarda kaybetti canına kıydı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.01.2025 16:41 Güncelleme: 23.01.2025 17:02
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İstanbul’da parkta intihar! Annesinin tedavi parasını sanal kumarda kaybetti canına kıydı

İstanbul Bayrampaşa'da bir kişinin parkta cansız bedeni bulundu. 30 yaşındaki şahsın babasının kanser hastası olan annesi için gönderdiği parayı sanal kumarda kaybettiği ve bu yüzden intihar ettiği iddia edildi.

İstanbul Bayrampaşa'da bir kişi, parkta silahla kendini vurarak intihar etti. Şahsın sanal kumarda para kaybetmesi nedeniyle intihar ettiği iddia edildi.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA'DA PARKTA İNTİHAR!

Olay, saat 10.00 sıralarında Bayrampaşa Orta Mahalle'deki Fatih Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.D. (30) yanındaki silahla parkta kendini vurdu. Genç adamın cansız bedenini gören temizlik işçileri, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulundu (İHA)Olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulundu (İHA)

Olay yerine gelen şahsın arkadaşlarının polise İ.D.'nin annesinin kanser hastası olduğunu, babasının bir süre önce gönderdiği para ile sanal kumar oynayıp kaybettiğini söylediği öğrenildi. İ.D.'nin cansız bedeni, yapılacak incelemeler sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak. Ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.

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İstanbul’da parkta intihar! Annesinin tedavi parasını sanal kumarda kaybetti canına kıydı İstanbul’da parkta intihar! Annesinin tedavi parasını sanal kumarda kaybetti canına kıydı İstanbul’da parkta intihar! Annesinin tedavi parasını sanal kumarda kaybetti canına kıydı
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