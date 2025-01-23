İstanbul’da parkta intihar! Annesinin tedavi parasını sanal kumarda kaybetti canına kıydı

İstanbul Bayrampaşa'da bir kişi, parkta silahla kendini vurarak intihar etti. Şahsın sanal kumarda para kaybetmesi nedeniyle intihar ettiği iddia edildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Bayrampaşa Orta Mahalle'deki Fatih Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.D. (30) yanındaki silahla parkta kendini vurdu. Genç adamın cansız bedenini gören temizlik işçileri, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.