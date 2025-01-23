23 Ocak 2025, Perşembe
Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da maden ocağında patlama: 1 işçi yaralandı

Elazığ'da maden ocağında patlama: 1 işçi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.01.2025 16:33 Güncelleme: 23.01.2025 17:19
ABONE OL
Elazığ’da maden ocağında patlama: 1 işçi yaralandı

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesindeki bir maden ocağında, üzerlerine taş düşen 2 işçiden 1'i yaralandı. Alacakaya ilçesindeki bir maden ocağında akşam saatlerinde 2 işçinin üzerine taş düştü. Olayda Metin Ş. (45), ayağından yaralandı, diğeri ise yara almadan kurtuldu. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Metin Ş., ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Metin Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Elazığ’da maden ocağında patlama: 1 işçi yaralandı Elazığ’da maden ocağında patlama: 1 işçi yaralandı Elazığ’da maden ocağında patlama: 1 işçi yaralandı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör