23 Ocak 2025, Perşembe
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Erzurum'da vaşakların koruma altına alınmasını istediler

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.01.2025 12:07 Güncelleme: 23.01.2025 12:07
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Erzurum’da vaşakların koruma altına alınmasını istediler

Erzurum'un İspir ilçesinde son günlerde görülen vaşakların koruma altına alınması isteniyor.

Nesli tükenmekte olan vaşaklar son günlerde İspir Elmalı Mahallesi'nde sıkça görülmeye başlandı.

VAŞAKLARIN KORUMA ALTINA ALINMASINI İSTEDİLER

Vaşakların koruma altına alınması için çalışma yapılmasını isteyen vatandaşlar, "Son günlerde farklı noktalarda vaşakları sıkça görüyoruz. Nesli tükenmekte olan vaşakların koruma altına alınmasını istiyoruz. Yetkililerden bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Bölgede izinli veya izinsiz avcıların bu konuda uyarılmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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