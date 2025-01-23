Erzurum’da vaşakların koruma altına alınmasını istediler

Nesli tükenmekte olan vaşaklar son günlerde İspir Elmalı Mahallesi'nde sıkça görülmeye başlandı.

Vaşakların koruma altına alınması için çalışma yapılmasını isteyen vatandaşlar, "Son günlerde farklı noktalarda vaşakları sıkça görüyoruz. Nesli tükenmekte olan vaşakların koruma altına alınmasını istiyoruz. Yetkililerden bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Bölgede izinli veya izinsiz avcıların bu konuda uyarılmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyoruz" diye konuştu.