İstanbul’da gökdelenlerin sis içinde manzarası hayran bıraktı

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan Levent ve Çamlıca bölgesinde yoğun olarak gözüken sis havadan görüntülendi.

Çamlıca Kulesi'nin bulutların üzerindeki manzarası de mest etti. Sis nedeniyle zaman zaman araç sürücüleri görüş mesafesi kısalması nedeniyle yavaş seyretmek zorunda kaldı. Havadan çekilen görüntülerde gökdelenlerin gün doğumunda kartpostallık görüntüleri de görenleri kendine hayran bıraktı.