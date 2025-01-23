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İstanbul’da gökdelenlerin sis içinde manzarası hayran bıraktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.01.2025 16:20 Güncelleme: 23.01.2025 16:20
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İstanbul’da gökdelenlerin sis içinde manzarası hayran bıraktı

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan siz boğaz trafiğinin durmasına neden oldu. Dronla çekilen görüntülerde bulutların arasında gözüken gökdelenler ise eşsiz manzaralar ortaya çıkarttı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan Levent ve Çamlıca bölgesinde yoğun olarak gözüken sis havadan görüntülendi.

İSTANBUL'DA GÖKDELENLERİN SİS İÇİNDE MANZARASI

Çamlıca Kulesi'nin bulutların üzerindeki manzarası de mest etti. Sis nedeniyle zaman zaman araç sürücüleri görüş mesafesi kısalması nedeniyle yavaş seyretmek zorunda kaldı. Havadan çekilen görüntülerde gökdelenlerin gün doğumunda kartpostallık görüntüleri de görenleri kendine hayran bıraktı.

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