23 Ocak 2025, Perşembe
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Sarıyer'de ‘değnekçi' operasyonu: 3 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.01.2025 09:36 Güncelleme: 23.01.2025 09:38
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Sarıyer’de ‘değnekçi’ operasyonu: 3 gözaltı

Sarıyer'de ‘değnekçilik' yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, araç sahiplerinden para aldıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer Galatasaray Rams Park Stadı çevresinde korsan otoparkçılık yapan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.

SARIYER'DE 'DEĞNEKÇİ' OPERASYONU

Teknik ve fiziki takip sonucu 21 Ocak'ta Kağıthane'de gerçekleştirilen operasyonda F.Ö., U.K. ve T.B. isimli şüpheliler yakalandı. Haklarında adli işlem başlatılan şüphelilerin aracını park etmek isteyen kişilerden para aldıkları anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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