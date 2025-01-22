Yaşlı depremzedenin Başkan Erdoğan sevgisi: Böyle bir evi rüyamda bile göremezdim

Kahramanmaraşlı Fatma Yönder, 6 Şubat'taki asrın felaketi depremlerde anne ve babasından kalan iki katlı müstakil evini kaybetti. O gece yeğeninin evinde kalan Yönder şans eseri hayatta kaldı. Depremde kız kardeşi dahil birçok yakınını kaybeden 4 çocuk annesi Yönder, çok genç yaşlarda şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşinden ayrıldı.

Depremde çok sayıda yakınını kaybetti (Ajanslar)

Çocuklarını gündeliğe giderek büyüttü, evlendirdi. Depremle birlikte hayatı biraz daha zorlaşsa da gülen yüzünü hiç soldurmadı. Babasından kalan emekli maaşıyla geçinmeye çalışan Fatma teyze, elinde avucunda ne varsa ihtiyaç sahipleriyle paylaştı. 'Ben paylaştıkça Allah bana daha çok veriyor' diyen Fatma Yönder, çok istediği yeni evine kavuştu.

Fatma Yönder, çok istediği yeni evine kavuştu. (Ajanslar)

'BU EVİ RÜYAMDA BİLE GÖREMEZDİM'

4 ay önce merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki 46 blok 789 daireden oluşan Karacasu TOKİ Konutları 3. etaptaki dairesinin anahtarını alan Fatma Yönder, hayatının en güzel anı olduğunu söyledi. Böyle bir eve rüyasında bile sahip olamayacağını söyleyen Yönder, ilk misafirlerini de yeni evinde ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirten Yönder, "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Ben onu çok seviyorum. O olmasa böyle bir evin sahibi nasıl olabilirdim? Böyle bir ev benim hayalimde bile olmazdı. Devletimiz çok güçlü. Bu evle birlikte dünyalar benim oldu. Sıcacık ve artık depremden korkmuyorum. Yetkililer de her bir ihtiyacımızla da yakından ilgileniyor" dedi.

'ÖLÜNCEYE KADAR BU EVDEN AYRILMAM'

Tek başına yaşadığı yeni evini çok sevdiğini belirten Fatma Yönder, "Burası benim son durağım. Ben asla burayı bırakıp gitmem. Bu evden anca mezara giderim.

Kim derdi ki garip Fatma'nın böyle bir evi olacağını. Ama başımızda sözünde duran bir Cumhurbaşkanınız olursa böyle evinizde oluyor. Devletimiz, milletimiz var olsun" dedi.