Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü
Çanakkale'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle saat 06.17 itibarıyla Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alınmıştı. Boğaz trafiği geçici olarak çift yönlü şekilde trafiğe kapatılırken saat 15.00 itibarıyla yeniden kullanıma açıldı.
Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerin etkili olan sis kara yolu başta olmak üzere deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesiyle boğaz trafiği geçici süreliğine askıya alınarak deniz ulaşımına kapatıldı.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.
FERİBOT SEFERLERİ DURDURULDU
Etkili olan sis nedeniyle Çanakkale-Eceabat feribot seferi geçici süreliğine durduruldu.
BOĞAZ TRAFİĞİ YENİDEN AÇILDI
Çanakkale Boğazı'nda sabah saat 06.17 itibarıyla çift yönlü olarak askıya alınan boğaz trafiği yeniden açıldı. GESTAŞ tarafından ara verilen Çanakkale - Kilitbahir feribot seferi saat 10:30'da, Çanakkale - Eceabat feribot seferleri ise saat 12.00 itibarıyla yeniden seferlerine başladı.
Seferlerin Eceabat'tan çift saatlerde, Çanakkale'den ise tek saatlerde yapılacağı duyuruldu. Çanakkale Boğazı, sisin etkisini yitirmesiyle kuzeyden güneye saat 15.00'te transit geçişlere yeniden açıldı. Transit geçişin, planlı çalışmanın tamamlanmasının ardından güney-kuzey yönünde yapılabileceği bildirildi.