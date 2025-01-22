Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerin etkili olan sis kara yolu başta olmak üzere deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesiyle boğaz trafiği geçici süreliğine askıya alınarak deniz ulaşımına kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.