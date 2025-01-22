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Sakarya'da vinç kazası: Fabrika işçisi hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.01.2025 09:23 Güncelleme: 22.01.2025 09:33
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Sakarya’da vinç kazası: Fabrika işçisi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir fabrikada üzerine vinç devrilen işçi ağır yaralandı. İşçi İsa Elali (22), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çalışan işçinin üzerine vinç devrildi. Edinilen bilgiye göre travers vinç 22 yaşındaki İsa Elali'nin (22) üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Elali, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ve jandarma ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

22 yaşındaki fabrika işçisi kaldırıldığı Hendek Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

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Sakarya’da vinç kazası: Fabrika işçisi hayatını kaybetti Sakarya’da vinç kazası: Fabrika işçisi hayatını kaybetti Sakarya’da vinç kazası: Fabrika işçisi hayatını kaybetti
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