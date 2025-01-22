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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Gerekçeli karar yazıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.01.2025 17:01 Güncelleme: 22.01.2025 17:06
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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Gerekçeli karar yazıldı

Diyarbakır'daki Narin Güran cinayeti davasında hapis cezası alan 4 kişinin gerekçeli kararı yazıldı. 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ramazan Dündar ile hakimler Gonca Türkeş Kaya ve İsmail Ergin'in yazdığı gerekçeli kararın açıklaması bekleniyor. İşte detaylar...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde geçen yıl 21 Ağustos günü korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni evinden 1,5 kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ile küçük kızın cansız bedenini gömen Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğu öldürmek" suçundan ağırlaşmış müebbet hapis cezası istedi.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Gerekçeli karar yazıldı

8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık günü yapılan yargılama sonucu, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi.

Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Gerekçeli karar yazıldı

GEREKÇELİ KARAR YAZILDI

8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yargılandıkları davada ceza alan 4 sanığa verilen 3 ağırlaştırmış müebbet ile hapis cezasının gerekçeli kararı yazıldı.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Gerekçeli karar yazıldı

Sabah'ın haberine göre; 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ramazan Dündar ile hakimler Gonca Türkeş Kaya ve İsmail Ergin'in yazdığı gerekçeli kararın açıklaması bekleniyor.

Nevzat Bahtiyar ve Narin aynı karede!Nevzat Bahtiyar ve Narin aynı karede! NEVZAT BAHTİYAR VE NARİN AYNI KAREDE!
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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Gerekçeli karar yazıldı Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Gerekçeli karar yazıldı Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Gerekçeli karar yazıldı

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