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Kastamonu'da yıkım çalışmalarında korkunç olay!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.01.2025 17:38 Güncelleme: 22.01.2025 17:43
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Kastamonu’da yıkım çalışmalarında korkunç olay!

Kastamonu’da eski evinin yıkım çalışmaları sırasında 72 yaşındaki adam dengesini kaybederek yıkılan baca ile birlikte çatıdan evin zeminine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti.

Kastamonu'da eski evinin yıkım çalışmaları sırasında çatıdan düşen 72 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Merkez ilçeye bağlı Aşağı İsmailli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait eski evi yıkmak isteyen 72 yaşındaki Tahsin Kırcıoğlu, dengesini kaybederek yıkılan baca ile birlikte çatıdan evin zeminine düştü.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan yaşlı adam, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tahsin Kırcıoğlu, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İşlemlerin ardından ailesine teslim edilen Kırcıoğlu'nun cenazesi, Aşağı İsmailli köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Kastamonu’da yıkım çalışmalarında korkunç olay! Kastamonu’da yıkım çalışmalarında korkunç olay! Kastamonu’da yıkım çalışmalarında korkunç olay!
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