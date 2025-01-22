Kartal’da feci kaza! 3 kişi yaralandı

Kaza, İstanbul Kartal'da meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen İ.H.H. idaresindeki araç, B.K. idaresindeki otomobil, M.B.D. idaresindeki cip ve plakaları öğrenilemeyen taksi ile bir otomobil zincirleme kaza yaptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3 kişiye ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SEYREDERKEN ÇARPTI

Caddede seyir halinde olan ve sürücüsü açıklanmayan otomobil, kazaya müdahale etmek için bölgeye gelen polis otosuna çarptı.

Otomobil sürücüsünün kaza alanını seyrederken polis otosuna çarptığı öğrenildi.