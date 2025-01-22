Almanya Başbakanı Scholz’dan Kartalkaya’daki yangına ilişkin açıklama

Scholz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımında, "Türkiye'de Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen ciddi yangın haberi beni derinden üzdü. Düşüncelerimle yaşamlarını yitirenlerin ailelerinin ve yakınlarının yanındayım. Yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da yaptığı paylaşımda, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan feci yangının görüntülerinin kendisini derinden sarstığını belirtmiş ve "Çok sayıda aile orada keyifli bir kış tatili geçirmek istiyordu. Düşüncelerimle yaşamlarını yitirenlerin ailelerinin ve yakınlarının yanındayım. Yaralılara acil şifalar dilerim." ifadelerini kullanmıştı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de çıkan yangında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı göndermişti.