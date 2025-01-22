Bursa'da soba dehşeti! Döktüğü benzin hastanelik etti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinde ısınmak isteyen adam dehşeti yaşadı. Yaşlı adam benzin döktüğü sobanın bir anda alev alması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde benzin döktüğü sobanın bir anda alev alması sonucu yaşlı adam ağır yaralandı.
Olay, Çaylıca Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Rıza B. (75) sobayı tutuşturmak için benzin döktü. Soba bir anda alev alınca elleri ve ayakları yanan yaşlı adam ağır yaralandı.
AĞIR YARALANDI
Yaralı, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı adam ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.