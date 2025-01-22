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İzmir'de feci ölüm! Aracını iterken canından oldu

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.01.2025 09:38
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İzmir’de feci ölüm! Aracını iterken canından oldu

İzmir'in Buca ilçesinde arızalanan aracını iterek emniyet şeridine götürmeye çalışırken aynı yönde ilerleyen başka bir otomobilin çarptığı sürücü hayatını kaybetti.

Muhammed Taha Akay, Buca Otoyolu Batı Girişi'nde, arızalanan 35 ANG 900 plakalı otomobilini iterek emniyet şeridine almaya çalıştı.

Bu esnada, aynı yönde ilerleyen T.T'nin (28) kullandığı 35 APC 884 plakalı otomobil, Akay'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Akay'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazada yaralanan T.T. ise hastaneye kaldırıldı.

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İzmir’de feci ölüm! Aracını iterken canından oldu İzmir’de feci ölüm! Aracını iterken canından oldu İzmir’de feci ölüm! Aracını iterken canından oldu
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