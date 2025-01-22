İzmir’de feci ölüm! Aracını iterken canından oldu

Muhammed Taha Akay, Buca Otoyolu Batı Girişi'nde, arızalanan 35 ANG 900 plakalı otomobilini iterek emniyet şeridine almaya çalıştı.



Bu esnada, aynı yönde ilerleyen T.T'nin (28) kullandığı 35 APC 884 plakalı otomobil, Akay'a çarptı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, Akay'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Kazada yaralanan T.T. ise hastaneye kaldırıldı.

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