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Kartal'da toprak kayması nedeniyle otomobil inşaat temeline düştü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.01.2025 09:27 Güncelleme: 22.01.2025 09:27
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Kartal’da toprak kayması nedeniyle otomobil inşaat temeline düştü

Kartal'da gece saatlerinde 8 katlı bir binanın yan tarafındaki inşaatın temeline toprak kayması sonucu otomobil düştü. Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken ekipler olay yerine sevk edildi.

Olay, saat 01.30'da Hürriyet Mahallesi Lider Sokak'ta meydana geldi. 8 katlı bir binanın yan tarafındaki inşaatın temeline toprak kayması nedeniyle bir otomobil düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE OTOMOBİL İNŞAAT TEMELİNE DÜŞTÜ

Ekipler tarafından yapılan incelemede binanın otopark alanındaki toprağın, inşaat alanına doğru kaydığı tespit edildi. Park halindeki başka bir otomobilin de inşaat çukuruna düşme tehlikesi olduğu görüldü.

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