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Nevşehir'de otomobilde kilitli kalan bebeği ‘Kırmızı Balık' izleterek sakinleştirdiler

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.01.2025 15:03 Güncelleme: 22.01.2025 15:03
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Nevşehir’de otomobilde kilitli kalan bebeği ‘Kırmızı Balık’ izleterek sakinleştirdiler

Nevşehir'de otomobilde kilitli kalan bebek, kapı açılana kadar Kırmızı Balık çizgi filmi seyrettirilerek sakinleştirildi.

Olay 15 Temmuz Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde yaşandı. Kadın sürücü misafirlik için gittiği evin önüne otomobilini park etti.

KİLİTLİ KALAN BEBEĞİ 'KIRMIZI BALIK' İZLETEREK SAKİNLEŞTİRDİLER

Çantasını otomobilde bırakan sürücü arka koltukta oturan bebeğini almak için araçtan inerek arka kapıyı açmaya çalıştı. Otomobilin kapılarının kilitlenmiş olduğunu gören kadın, önce çevredeki vatandaşlardan sonra da 112 ihbar hattından yardım istedi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kadın evden yedek anahtarı almaya gittiği esnada, bebek ağlamasın diye vatandaşlar cep telefonundan "Kırmızı Balık" isimli çizgi filmi açarak bebeği oyaladı.

Camdan Kırmızı Balık izleyen bebek annesi gelene kadar araç içinde sakin kaldı. Bebek ile sürekli ilgilenen ve camdan bebeğe Kırmızı Balık izleten vatandaş "Bebeği susturmanın başka yolu yok. En azından dikkatini çekiyor. Şu an ağlamıyor. Annesi anahtarı getirince ufaklığı araban alacağız.

Bebekler Kırmızı Balık'ı çok seviyormuş. Biz de bebeğe camdan Kırmızı Balık izlettik" dedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de annenin anahtarını getirmesini bekledi. Anne geldikten sonra otomobilde kilitli kalan bebek çıkartıldı.

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