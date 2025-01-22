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Elazığ'da mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde intihar etti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.01.2025 12:56 Güncelleme: 22.01.2025 13:45
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Elazığ’da mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde intihar etti

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde 73 yaşındaki emekli öğretmen, mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde intihar etti. Şahsın yaptırdığı mezar taşında 'Yaptığı her iyilikten zarar gören adam' yazması dikkat çekti.

Olay, sabah saatlerinde Karakoçan ilçesi Kırkpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde sokaktan geçen vatandaşların bir evin bahçesinde asılı bulunan biri olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, 73 yaşındaki emekli öğretmen Ahmet Misrani Derin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yalnız yaşayan şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

MEZAR TAŞINI HAZIRLAYIP EVİNİN BAHÇESİNDE İNTİHAR ETTİ

Kendini asan Ahmet Misrani Derin'in kendisi için mezar taşı hazırladığı ortaya çıktı. Evinin bahçesine bıraktığı mezar taşında ''Yaptığı her iyilikte zarar gören adam Şair Misrani'' yazdığı görüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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