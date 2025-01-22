Kız kardeşinin okumasını istemeyip 5 öğretmene saldıran ağabeye 8 yıl 6 ay hapis cezası

12 Ekim 2023 tarihinde merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde bulunan İsmail Sefa Özler Ortaokulu'nda kız kardeşinin sınıfını basan Berat Z., okumasını istemediği kardeşini zorla sınıftan çıkartmak istedi. Şahıs, araya giren öğretmenlere de saldırdı. O anlar başka bir öğretmen tarafından saniye saniye görüntülendi. 5 öğretmene yumruk atarak saldıran şahıs, daha sonra okuldan kaçtı. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, Berat Z.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İfadesinde kız kardeşinin okumasını istemediğini, bu yüzden sınıfı bastığını söyleyen Berat Z., çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, söz konusu davaya sanığın Türk Ceza Kanunu'nun sırasıyla 112., 116. ve 265. maddelerinde düzenlenen eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, iş yeri dokunulmazlığının ihlali ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarını da işlediği gerekçesiyle müdahil oldu. Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz gün görülen karar duruşmasında Berat Z., 8 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.