Sobayı tutuşturmak isterken yandı! Balıkesir’de korkunç olay

Sobayı tutuşturmak isteyen işçi yandı (DHA)

Diğer işletmelerde çalışan işçiler, alevlere yangın tüpü ile müdahale edip, F.D.'yi iş yeri dışına çıkarırken, ihbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.