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Şırnak'ta ambulans uçak 2 çocuk için havalandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.01.2025 13:43
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Şırnak’ta ambulans uçak 2 çocuk için havalandı

Şırnak'ta solunum tedavisi gören iki aylık ve dört günlük 2 bebek, ambulans uçakla İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ve solunum sorunu yaşayan iki aylık ve dört günlük 2 bebeğin İstanbul'a sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine yönlendirilen ambulans uçağa alınan 2 bebek, İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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