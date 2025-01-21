Şırnak’ta ambulans uçak 2 çocuk için havalandı

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ve solunum sorunu yaşayan iki aylık ve dört günlük 2 bebeğin İstanbul'a sevk edilmesine karar verildi.Bunun üzerine yönlendirilen ambulans uçağa alınan 2 bebek, İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.