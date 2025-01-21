21 Ocak 2025, Salı
Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da adliye önünde tekmeli yumruklu kavga

Diyarbakır'da adliye önünde tekmeli yumruklu kavga

DHA
Giriş: 21.01.2025 14:09 Güncelleme: 21.01.2025 15:42
ABONE OL
Diyarbakır’da adliye önünde tekmeli yumruklu kavga

Diyarbakır'da adliye önünde iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavga anı güvenlik kamerası görüntülerine de yansırken, olayı bölgede bulunan Motosikletli Yunus Timleri ayırdı.

Diyarbakır'da adliye çıkışı iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga, kameraya yansıdı. Kavga, motosikletli Yunus polislerinin araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı.

ADLİYE ÇIKIŞI TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA KAMERADA

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde Diyarbakır Adliyesi önünde meydana geldi. Adliyedeki mahkemede görülen dava sonra davalı iki grup çıkışta karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma, büyüyüp tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Adliye önünde bekleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, tarafları ayırıp kavgayı sonlandırdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Diyarbakır’da adliye önünde tekmeli yumruklu kavga Diyarbakır’da adliye önünde tekmeli yumruklu kavga Diyarbakır’da adliye önünde tekmeli yumruklu kavga
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör