Diyarbakır'da adliye önünde tekmeli yumruklu kavga
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Diyarbakır'da adliye önünde iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavga anı güvenlik kamerası görüntülerine de yansırken, olayı bölgede bulunan Motosikletli Yunus Timleri ayırdı.
Diyarbakır'da adliye çıkışı iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga, kameraya yansıdı. Kavga, motosikletli Yunus polislerinin araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı.
Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde Diyarbakır Adliyesi önünde meydana geldi. Adliyedeki mahkemede görülen dava sonra davalı iki grup çıkışta karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma, büyüyüp tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Adliye önünde bekleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, tarafları ayırıp kavgayı sonlandırdı.