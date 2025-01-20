Sivas’ta feci kaza! Yolcu otobüsü ile çöp kamyonu çarpıştı: Yaralılar var

Kars'tan İzmir'e giden H.İ.E. (44) yönetimindeki 36 AY 110 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda A.P. (36) idaresindeki Sivas Belediyesine ait 58 BV 655 plakalı çöp kamyonuyla çarpıştı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, iftaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada çöp kamyonu sürücüsü ve aynı araçtaki işçilerden M.Ç. (34) ile otobüsteki yolculardan bebek T.K. ve 2 yaşındaki N.S. yaralandı.

Yaralılardan T.K. ve N.S. ambulansta tedavi edilirken, diğer yaralılar Numune Hastanesine kaldırıldı.