Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattında elektrik kesintisi! Yolcular mağdur oldu

Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında elektrikler kesildi, seferler aksadı (Foto: DHA)



Seferlerin durdurulduğu Bostancı İstasyonu'nda vatandaşlar yürüyen merdivenler ve asansörler çalışmadığı için kendi imkanlarıyla metro istasyonunun dışına çıktı.