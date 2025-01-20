20 Ocak 2025, Pazartesi
Haberler Yaşam Haberleri Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattında elektrik kesintisi! Yolcular mağdur oldu

Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattında elektrik kesintisi! Yolcular mağdur oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 20.01.2025 21:44 Güncelleme: 20.01.2025 21:49
ABONE OL
Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattında elektrik kesintisi! Yolcular mağdur oldu

İstanbul'da M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında teknik arıza nedeniyle elektriklerin kesilmesiyle seferlerde aksama yaşandı. Metro istasyonunda ve otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında saat 11.30 sıralarında teknik bir arıza nedeniyle elektrikler kesildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında elektrikler kesildi, seferler aksadı (Foto: DHA)Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında elektrikler kesildi, seferler aksadı (Foto: DHA)

Kesinti nedeniyle Maltepe- Yenisahra durakları arasında seferler yapılamadı. Ortalama 20 dakika boyunca seferlerdeki aksama devam etti. Metrodan konuyla ilgili teknik arıza anonsu yapıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında elektrikler kesildi, seferler aksadı (Foto: DHA)Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında elektrikler kesildi, seferler aksadı (Foto: DHA)

Seferlerin durdurulduğu Bostancı İstasyonu'nda vatandaşlar yürüyen merdivenler ve asansörler çalışmadığı için kendi imkanlarıyla metro istasyonunun dışına çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında elektrikler kesildi, seferler aksadı (Foto: DHA)Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında elektrikler kesildi, seferler aksadı (Foto: DHA)

Seferlerde yaşanan aksama nedeniyle istasyonda ve otobüs duraklarında yoğunluk oluştu.

Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında elektrikler kesildi, seferler aksadı (Foto: DHA)Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında elektrikler kesildi, seferler aksadı (Foto: DHA)

Bir süre sonra teknik arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattında elektrik kesintisi! Yolcular mağdur oldu Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattında elektrik kesintisi! Yolcular mağdur oldu Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattında elektrik kesintisi! Yolcular mağdur oldu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör