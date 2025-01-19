Spiker Erdoğan Arıkan maç anlatırken kalp krizi geçirdi
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Keçiörengücü-Sakaryaspor maçının anlatımı sırasında rahatsızlanan TRT spikeri Erdoğan Arıkan, hastaneye kaldırıldı.
TRT spikeri Erdoğan Arıkan, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor'un deplasmanda Keçiörengücü ile oynadığı maçı anlattığı esnada kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.
KALP MASAJI İLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
Arıkan'ın, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Öte yandan, Arıkan'ın, saha içinde yapılan kalp masajıyla hayata döndüğü belirtildi.