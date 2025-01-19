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Spiker Erdoğan Arıkan maç anlatırken kalp krizi geçirdi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.01.2025 21:29
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Spiker Erdoğan Arıkan maç anlatırken kalp krizi geçirdi

Keçiörengücü-Sakaryaspor maçının anlatımı sırasında rahatsızlanan TRT spikeri Erdoğan Arıkan, hastaneye kaldırıldı.

TRT spikeri Erdoğan Arıkan, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor'un deplasmanda Keçiörengücü ile oynadığı maçı anlattığı esnada kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

Erdoğan ArıkanErdoğan Arıkan

KALP MASAJI İLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Arıkan'ın, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Öte yandan, Arıkan'ın, saha içinde yapılan kalp masajıyla hayata döndüğü belirtildi.

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Spiker Erdoğan Arıkan maç anlatırken kalp krizi geçirdi Spiker Erdoğan Arıkan maç anlatırken kalp krizi geçirdi Spiker Erdoğan Arıkan maç anlatırken kalp krizi geçirdi
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