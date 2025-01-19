19 Ocak 2025, Pazar
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da tıraş olmaya gittiği kuaförde öldürüldü.mp4

Şanlıurfa'da tıraş olmaya gittiği kuaförde öldürüldü.mp4

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.01.2025 16:28 Güncelleme: 19.01.2025 16:29
ABONE OL
Şanlıurfa’da tıraş olmaya gittiği kuaförde öldürüldü.mp4

Şanlıurfa'da 38 yaşındaki şahıs, tıraş olmak için gittiği kuaförde silahla vurularak öldürüldü.

Olay, Haliliye ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tıraş olmak için kuaföre giden Abdulkadir Doğan (38), kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın silahlı saldırısına uğradı.

TIRAŞ OLMAYA GİTTİĞİ KUAFÖRDE ÖLDÜRÜLDÜ.MP4

Saldırı sonrası adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahsın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör