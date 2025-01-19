Bursa'da kamyonet ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet köprüye çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza sonucu 2 sürücü ve hafif ticari araçta bulunan Tarık İ. (47) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.