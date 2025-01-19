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Samsun'da denize atlayan kadını polis kurtardı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.01.2025 14:49
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Samsun’da denize atlayan kadını polis kurtardı

Samsun'da intihar etmek için denize atlayan S.P. isimli kadını polis memuru kurtardı. Bilinci kapalı halde kıyıya çıkarılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşamına son vermek için denize atlayan S.P.'yi, polis memuru kurtardı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Halk İskelesi'nde meydana geldi. Bunalıma girdiği öne sürülen S.P. isimli kadın, denize atladı.

Bu sırada devriye gezen Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru, boğulma tehlikesi geçiren kadını fark edip, üniformasını çıkararak denize atladı. Polis memuru, S.P.'yi bilinci kapalı halde kıyıya çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. S.P. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun kadını kıyıya çıkardığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Samsun’da denize atlayan kadını polis kurtardı Samsun’da denize atlayan kadını polis kurtardı Samsun’da denize atlayan kadını polis kurtardı
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