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Sivas’ta kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıktı: 2 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.01.2025 23:41
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Sivas’ta kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıktı: 2 yaralı

Sivas’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi Sultanşehir bulvarında meydana geldi.

Sivas'tan Erzincan istikametine doğru seyir halinde olan M.D. (36) idaresindeki 58 AEP 031 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı. M.D. ve araçta bulunan yolcu M.A. (37) yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü M.D.'nin ağır yaralı olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Sivas’ta kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıktı: 2 yaralı Sivas’ta kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıktı: 2 yaralı Sivas’ta kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıktı: 2 yaralı

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