Küçükçekmece’de hız tutkunu gençler park halindeki araca böyle çarptı

Görüntüler geçtiğimiz gece Sultanmurat Mahallesi Köprü sokakta kaydedildi.

Arabayla dar sokaklardı hız yapmaya çalışan gençler, adeta kazaya davetiye çıkardı. Sürücü ara sokaklarda hız sınırını aşarken, yanındaki arkadaşı ise o anlarda cep telefonu kamerasını açtı. Ancak gençlerin hız oyunu kazayla sonuçlandı. Aşırı hızlı otomobil duramayarak park halindeki başka bir araca çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.