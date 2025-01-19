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Küçükçekmece'de hız tutkunu gençler park halindeki araca böyle çarptı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.01.2025 16:26 Güncelleme: 19.01.2025 16:26
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Küçükçekmece’de hız tutkunu gençler park halindeki araca böyle çarptı

Küçükçekmece'de hız tutkunu gençlerin oyunu kazayla sonuçlandı. Araçla sokakta hızla ilerleyen gençler, park halindeki otomobile çarptı. O anlar kameraya yansıdı.

Görüntüler geçtiğimiz gece Sultanmurat Mahallesi Köprü sokakta kaydedildi.

HIZ TUTKUNU GENÇLER PARK HALİNDEKİ ARACA BÖYLE ÇARPTI

Arabayla dar sokaklardı hız yapmaya çalışan gençler, adeta kazaya davetiye çıkardı. Sürücü ara sokaklarda hız sınırını aşarken, yanındaki arkadaşı ise o anlarda cep telefonu kamerasını açtı. Ancak gençlerin hız oyunu kazayla sonuçlandı. Aşırı hızlı otomobil duramayarak park halindeki başka bir araca çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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