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Aydın'da kazaya karışan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.01.2025 21:23
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Aydın’da kazaya karışan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde çarpışan otomobillerden biri yol kenarındaki tarlaya uçarken, kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Aydın-Muğla Karayolu Çiftlik Mahallesi mevkisinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri yol kenarındaki tarlaya uçtu. Tarlaya uçan otomobilde bulunan S.D., E.D. ve S.D. araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Aydın’da kazaya karışan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı Aydın’da kazaya karışan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı Aydın’da kazaya karışan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

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