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Sakarya’da seyir halindeki tır alev alev yandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.01.2025 12:23 Güncelleme: 19.01.2025 12:26
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Sakarya’da seyir halindeki tır alev alev yandı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde seyir halindeyken motoru yanmaya başlayan plastik hammadde yüklü tır alev alev yandı.

Pamukova-İznik karayolu Pekmezli Rampası mevkiinde meydana gelen olayda, M.İ. idaresindeki plastik hammadde yüklü 31 ASG 932 plakalı tırın motor kısmında elektrik aksamı kaynaklı yangın çıktı.

SEYİR HALİNDEKİ TIR ALEV ALEV YANDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Sakarya ve Bilecik'ten gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Tırın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, tırdan geriye demir yığını kaldı.

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