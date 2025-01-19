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Hakkari'de uyuşturucu operasyonu! 1 şüpheli gözaltında

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.01.2025 12:26
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Hakkari’de uyuşturucu operasyonu! 1 şüpheli gözaltında

Hakkari'de bir otomobilde yapılan aramada 49 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Hakkari'de bir otomobilde 49 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Yüksekova ilçesinde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan ekipler, bunun üzerine başlattıkları operasyon kapsamında tespit ettikleri otomobili Esendere-Yüksekova kara yolunda durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 2 çuval içinde 49 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Hakkari’de uyuşturucu operasyonu! 1 şüpheli gözaltında Hakkari’de uyuşturucu operasyonu! 1 şüpheli gözaltında Hakkari’de uyuşturucu operasyonu! 1 şüpheli gözaltında
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