Hakkari'de uyuşturucu operasyonu! 1 şüpheli gözaltında
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Hakkari'de bir otomobilde 49 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Hakkari'de bir otomobilde yapılan aramada 49 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Hakkari'de bir otomobilde 49 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Yüksekova ilçesinde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan ekipler, bunun üzerine başlattıkları operasyon kapsamında tespit ettikleri otomobili Esendere-Yüksekova kara yolunda durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 2 çuval içinde 49 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.