Hakkari’de uyuşturucu operasyonu! 1 şüpheli gözaltında

Hakkari'de bir otomobilde 49 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.



Yüksekova ilçesinde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan ekipler, bunun üzerine başlattıkları operasyon kapsamında tespit ettikleri otomobili Esendere-Yüksekova kara yolunda durdurdu.



Otomobilde yapılan aramada 2 çuval içinde 49 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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