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Konya'da tırlar çarpıştı: 1 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.01.2025 12:14 Güncelleme: 19.01.2025 12:17
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Konya’da tırlar çarpıştı: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde tırın tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Yazıçayır Kavşağı yakınında meydana geldi.

KONYA'DA TIRLAR ÇARPIŞTI

Edinilen bilgiye göre Ankara'dan Aksaray yönüne seyir halinde olan R.A. idaresindeki 06 CJF 607 plakalı tıra yine aynı istikamete seyir halinde olan M.Ü.'nün kullandığı 06 CYK 831 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile 06 CYK 831 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü M.Ü.'ye sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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