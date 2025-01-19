19 Ocak 2025, Pazar
Haberler Yaşam Haberleri Oto yıkamacıda kanlı gece! Hayatını kaybetti

Oto yıkamacıda kanlı gece! Hayatını kaybetti

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.01.2025 06:16 Güncelleme: 19.01.2025 06:26
ABONE OL
Oto yıkamacıda kanlı gece! Hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'da bir oto yıkamacıda gece saatlerinde silahlı kavga çıktı. Olayda vurulan kişi hayatını kaybederken, silahlı saldırgan ise bölgeden kaçtı.

Esenyurt'ta oto yıkama dükkanında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, saat 02.15 sıralarında İncirtepe Mahallesi 355. Sokak'ta meydana geldi.

ESENYURT'TA KANLI GECE! SİLAHLAR KONUŞTU

Edinilen bilgiye göre, oto yıkama dükkanında iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Daha sonra kavgaya dönüşen olay sırasında silahla vurulan kişi hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı.

İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip geldi (DHA)İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip geldi (DHA)

Haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Şüphelinin kaçarken rögar kapağından kanala bir cisim attığının öğrenilmesi üzerine polis burada çalışma başlattı. İncelemeler sonucu atılan cismin boş mermi kovanı olduğu tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından silahla vurulan kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Oto yıkamacıda kanlı gece! Hayatını kaybetti Oto yıkamacıda kanlı gece! Hayatını kaybetti Oto yıkamacıda kanlı gece! Hayatını kaybetti
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör