Pompalı tüfekle dehşet: Benzinlikte husumetlilerini kaçırdılar!

Diyarbakır'da, biri pompalı tüfek taşıyan 4 şüpheli, husumetli oldukları bir kişiyi akaryakıt istasyonunda darbederek kaçırdı. Olayı ayırmaya çalışan bir kişiye tüfekle ateş açıldı. Saldırı ve kaçırma anları güvenlik kameralarına yansırken, polis ekipleri hızlı bir operasyonla şüphelileri yakalayıp kaçırılan kişiyi kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, biri pompalı tüfekli 4 kişi, husumetli oldukları ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyi darp ederek kaçırmaya çalıştı. Bu sırada tarafları ayırmak isteyen bir vatandaşa tüfekle ateş edildi. Şüpheli, ateş ettikten sonra boş kartuşu alarak olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan saldırı, çevrede paniğe yol açtı.

POLİSTEN HIZLI OPERASYON

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceledi. Yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonucunda, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü. Kaçırılan kişi de kurtarılarak ifadesi alınmak üzere emniyete sevk edildi. Şüphelilerin sorgusu sürerken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.