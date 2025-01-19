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Bursa'da yoğun sis etkili oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.01.2025 11:52 Güncelleme: 19.01.2025 11:54
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Bursa’da yoğun sis etkili oldu

Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

Bursa'da sabahın ilk saatlerinde yoğun sis etkisini gösterdi. Görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düştüğü anlarda araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yoğun siste ilerlemekte güçlük çeken bazı araç sürücüleri dörtlü flaşörlerini yakmak zorunda kaldı.

BURSA'DA SİS ETKİLİ OLDU

Sis sebebiyle yaralamalı kazalar da yaşanırken, polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bursa'nın yüksek kesimlerinden çekilen görüntüler ise sisin etkisini gözler önüne serdi.

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