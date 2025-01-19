19 Ocak 2025, Pazar
Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da alarma geçiren olay! Şüpheli paket...

Diyarbakır'da alarma geçiren olay! Şüpheli paket...

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.01.2025 14:33
ABONE OL
Diyarbakır’da alarma geçiren olay! Şüpheli paket...

Diyarbakır'da polis lojmanlarının önüne bırakılan bir paket panik yarattı. Şüpheli paket olay yerine gelen bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı. Patlatılan paket boş çıktı.

Diyarbakır'da polis lojmanları duvarı önüne bırakılan paket, fünye ile patlatıldı.

DİYARBAKIR'DA FÜNYE İLE PATLATILAN PAKET BOŞ ÇIKTI

İncelenen paket, boş çıktı. Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'nde öğle saatlerinde polis lojmanlarının duvarının önündeki paketi görenler ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yol trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanı, şüpheli paketi kontrollü olarak patlattı. İncelenen paket boş çıktı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Diyarbakır’da alarma geçiren olay! Şüpheli paket... Diyarbakır’da alarma geçiren olay! Şüpheli paket... Diyarbakır’da alarma geçiren olay! Şüpheli paket...
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör