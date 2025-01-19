Diyarbakır'da alarma geçiren olay! Şüpheli paket...
Diyarbakır'da polis lojmanlarının önüne bırakılan bir paket panik yarattı. Şüpheli paket olay yerine gelen bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı. Patlatılan paket boş çıktı.
Diyarbakır'da polis lojmanları duvarı önüne bırakılan paket, fünye ile patlatıldı.
İncelenen paket, boş çıktı. Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'nde öğle saatlerinde polis lojmanlarının duvarının önündeki paketi görenler ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yol trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanı, şüpheli paketi kontrollü olarak patlattı. İncelenen paket boş çıktı.