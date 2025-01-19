İstanbul Sultangazi’de patlayan tüp gecekonduyu küle çevirdi

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Merkez Habibler Mahallesi 2705. Sokak'ta meydana geldi. Gecekonduda kiracı olarak yaşayan Birol Keleş, elektrik kesintisi sonrası dışarı çıkmak istedi. Ancak çıkarken elektrikli sobayı kapatmayı unuttu.

Bir süre sonra elektriklerin gelmesiyle sobadan yangın çıktı. Gecekondudan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verirken, bir süre sonra ise mutfakta bulunan piknik tüpü adeta bomba gibi patladı. Olay yerine itfaiye, polis, elektrik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürülürken, bölgeye gelen enerji ise tedbir amacıyla kesildi. Kullanılamaz hale gelen gecekondunun son hali dron kamerası ile görüntülendi.