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İstanbul Sultangazi'de patlayan tüp gecekonduyu küle çevirdi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.01.2025 13:45 Güncelleme: 19.01.2025 13:45
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İstanbul Sultangazi’de patlayan tüp gecekonduyu küle çevirdi

İstanbul Sultangazi'de bir gecekonduda elektrikli sobadan çıkan yangın sonrası piknik tüpü patladı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Merkez Habibler Mahallesi 2705. Sokak'ta meydana geldi. Gecekonduda kiracı olarak yaşayan Birol Keleş, elektrik kesintisi sonrası dışarı çıkmak istedi. Ancak çıkarken elektrikli sobayı kapatmayı unuttu.

SULTANGAZİ'DE PATLAYAN TÜP GECEKONDUYU KÜLE ÇEVİRDİ

Bir süre sonra elektriklerin gelmesiyle sobadan yangın çıktı. Gecekondudan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verirken, bir süre sonra ise mutfakta bulunan piknik tüpü adeta bomba gibi patladı. Olay yerine itfaiye, polis, elektrik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürülürken, bölgeye gelen enerji ise tedbir amacıyla kesildi. Kullanılamaz hale gelen gecekondunun son hali dron kamerası ile görüntülendi.

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