Öğretmenlerden skandal görüntüler! Kadeh kaldırıp içki içtiler

İzmir'in Bornova ilçesinde Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda öğretmenlerin mezuniyet töreni ve okul içinde alkollü içki tükettiği görüntüler tepki topladı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Geçtiğimiz Haziran ayında yapılan mezuniyet töreninde, bir beden eğitimi öğretmeninin okul bahçesinde şampanya patlattığı anların gündeme gelmesinin ardından, yeni görüntüler sosyal medyada yayımlandı. Bu görüntülerde öğretmenlerin okul içerisinde dans edip kadeh kaldırdığı görüldü.

Veliler, okulda yaşanan bu olaylara tepki göstererek, eğitim kurumlarında bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu belirtti. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayın tüm detaylarıyla incelendiğini ve gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Olay sonrası kamuoyunda tepkiler büyürken, okul yönetiminin sessizliği dikkat çekti. Yetkililerin soruşturmayı derinleştirdiği ve disiplin süreçlerini hızlandırdığı bildirildi.