18 Ocak 2025, Cumartesi
Haberler Yaşam Haberleri Öğretmenlerden skandal görüntüler! Kadeh kaldırıp içki içtiler

Öğretmenlerden skandal görüntüler! Kadeh kaldırıp içki içtiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.01.2025 18:31
ABONE OL
Öğretmenlerden skandal görüntüler! Kadeh kaldırıp içki içtiler

İzmir Bornova’daki bir devlet okulunda öğretmenlerin okul içinde dans ederek alkollü içki tükettiği görüntüler tepki çekti. Daha önce mezuniyet töreninde şampanya patlatıldığı iddialarıyla başlatılan soruşturma, yeni görüntülerin ortaya çıkmasıyla genişletildi. Veliler tepkili, Milli Eğitim Müdürlüğü ise detaylı inceleme başlattı.

ÖĞRETMENLERDEN KADEH KALDIRIP İÇKİ İÇTİ

İzmir'in Bornova ilçesinde Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda öğretmenlerin mezuniyet töreni ve okul içinde alkollü içki tükettiği görüntüler tepki topladı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öğretmenlerden skandal görüntüler! Kadeh kaldırıp içki içtiler

Geçtiğimiz Haziran ayında yapılan mezuniyet töreninde, bir beden eğitimi öğretmeninin okul bahçesinde şampanya patlattığı anların gündeme gelmesinin ardından, yeni görüntüler sosyal medyada yayımlandı. Bu görüntülerde öğretmenlerin okul içerisinde dans edip kadeh kaldırdığı görüldü.

Öğretmenlerden skandal görüntüler! Kadeh kaldırıp içki içtiler

Veliler, okulda yaşanan bu olaylara tepki göstererek, eğitim kurumlarında bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu belirtti. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayın tüm detaylarıyla incelendiğini ve gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Öğretmenlerden skandal görüntüler! Kadeh kaldırıp içki içtiler

Olay sonrası kamuoyunda tepkiler büyürken, okul yönetiminin sessizliği dikkat çekti. Yetkililerin soruşturmayı derinleştirdiği ve disiplin süreçlerini hızlandırdığı bildirildi.

Öğretmenlerden kadeh kaldırıp içki içtiÖğretmenlerden kadeh kaldırıp içki içti ÖĞRETMENLERDEN KADEH KALDIRIP İÇKİ İÇTİ

Öğretmenlerden skandal görüntüler! Kadeh kaldırıp içki içtiler
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Öğretmenlerden skandal görüntüler! Kadeh kaldırıp içki içtiler Öğretmenlerden skandal görüntüler! Kadeh kaldırıp içki içtiler Öğretmenlerden skandal görüntüler! Kadeh kaldırıp içki içtiler
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör