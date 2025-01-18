Denizlerden 5 yılda 245 bin ton çöp toplandı

Deniz çöpleriyle mücadele kapsamında hayata geçirilen Sıfır Atık Mavi Hareketi, 10 Haziran 2019'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirildi.

Bu kapsamda yayımlanan Deniz Çöpleri İl Eylem Planları'nın Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi ile 28 kıyı ilinde deniz çöpleri toplanıyor.

DENİZ YÜZEYİ VE DİBİNDE BULUNAN ÇÖPLER TEMİZLENDİ

İl Eylem Planları ile deniz çöpleri oluşumunun kaynağında önlenmesi için bölgeye özgü tedbirler alınırken; kıyı, deniz yüzeyi ve deniz dibindeki çöplerin temizlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

Ayrıca, ulusal düzeyde eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yaygınlaştırıldı.

DENİZLERDEN 5 YILDA 20 BİN 500 KAMYON DOLUSU ÇÖP ÇIKARILDI

Sıfır Atık Mavi Hareketi ve "Birinci 5 Yıllık İl Eylem Planları" sonucunda denizlerden 245 bin ton çöp temizlendi. Yani; denizler 20 bin 500 kamyon dolusu çöpten kurtarıldı. Bu çöpler uygun bertaraf yöntemleriyle çevreye zarar vermeyecek şekilde yönetildi.

2024 yılında ise denizlerden 25 bin 480 ton deniz çöpü toplandı. 2025 yılı itibarıyla "İkinci 5 Yıllık Deniz Çöpleri İl Eylem Planları" yürürlüğe girdi. Bu planlarla deniz çöpleriyle mücadele daha da kapsamlı hale gelecek.

DENİZ ÇÖPÜ NEDİR?

Deniz çöpleri, plastik poşetler, şişeler, balık ağları, tek kullanımlık plastikler ve sigara izmaritleri gibi doğada uzun süre kaybolmayan maddelerden oluşan, deniz ekosistemine zarar veren atıklardır.