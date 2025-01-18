Kilise okullarının karanlık geçmişi: Toplu mezarlar ortaya çıkıyor

Kanada'da geçmişte Kızılderili çocukların zorla ailelerinden koparılarak yerleştirildiği yatılı kilise okullarında yaşanan trajedilerin izleri bir kez daha gün yüzüne çıktı. Kuzey Ontario eyaletinde bulunan McIntosh Kızılderili Yatılı Okulu'nda yapılan araştırmalarda, 114'ten fazla çocuk mezarına ulaşıldığı bildirildi.

Okulun arazisi ve mezarlık alanında yapılan radar taramalarında 70'den fazla çöküntünün mezara benzediği, bunların büyük çoğunluğunun 140 santimetre ya da daha kısa olduğu ve muhtemelen çocuk mezarları olduğu belirtildi. Daha önceki çalışmalarda okul arazisinde 165 kişinin isimleri tespit edilmişti.

TARİHİN EN BÜYÜK ÇOCUK İSTİSMARI

McIntosh Kızılderili Yatılı Okulu, Kanada hükümeti tarafından 1800'lerin başında kurulan ve genellikle Katolik Kilisesi tarafından yönetilen yaklaşık 130 yatılı okuldan biriydi. İlk okul 1840'ta açılırken, son yatılı kilise okulu 1997 yılında kapatıldı. Bu süre zarfında 150 binden fazla Kızılderili çocuk, ailelerinden zorla koparılarak bu okullarda alıkonuldu.

Bu okullarda yerli çocuklar, kendi dillerini, kültürlerini ve geleneklerini unutturmak amacıyla ağır baskılar altında tutuldu. Kızılderili toplumundan gelen ifadeler, bu okulların sistematik olarak kültürel asimilasyon için inşa edildiğini ortaya koyuyor.

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İLK KALINTILAR 29 MAYIS'TA BULUNDU

Kanada, yatılı kilise okullarındaki mezarlara dair ilk keşfi, 29 Mayıs'ta Britanya Kolombiyası eyaletindeki bir okulda yaptı. Burada yapılan kazılarda, 215 çocuğa ait ceset kalıntıları bulunmuştu. Bu keşiften sonra birçok eski okulda benzer araştırmalar yapıldı ve her biri korkunç gerçekleri ortaya çıkardı.

KANADA HALA ŞOKTA

Kanada, tarihindeki bu büyük insanlık trajedisinin yaralarını sarmaya çalışırken, çıkan her yeni bulgu kamuoyunda büyük infial yaratmaya devam ediyor. Uzmanlar, mezarların ve kurbanların sayısının artabileceğini belirtiyor.

McIntosh Kızılderili Yatılı Okulu'nda yürütülen araştırmaların önümüzdeki günlerde genişletilmesi beklenirken, hem Kanada hükümeti hem de uluslararası kamuoyu, bu trajedinin izlerinin tam olarak gün yüzüne çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.