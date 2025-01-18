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Düzce'de kazada can pazarı! Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 18.01.2025 21:15
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Düzce’de kazada can pazarı! Çok sayıda yaralı var

Düzce'de 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

B.A'nın kullandığı 67 TT 977 plakalı hafif ticari araç, Akınlar Mahallesi 2580. Cadde'de kontrolden çıkarak, önce aynı yönde ilerleyen M.Y.T. idaresindeki 81 AEN 481 plakalı motosikletle ardından karşı istikametten gelen E.B. yönetimindeki 67 SL 008 plakalı oto kurtarıcıyla çarpıştı.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Kaza nedeniyle hafif ticari aracın sürücüsü ile araçtaki 5 kişi yaralandı.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

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