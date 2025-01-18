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İstanbul'da kaçak ve sahte alkollü içki denetimleri sürüyor

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.01.2025 15:22
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İstanbul’da kaçak ve sahte alkollü içki denetimleri sürüyor

İstanbul'da sahte alkollü içkiden kaynaklı ölümlerin artması nedeniyle 16 ilçede denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Fatih, Adalar, Ataşehir, Esenler, Gaziosmanpaşa, Güngören, Bahçelievler, Küçükçekmece, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Sarıyer, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'da alkollü içki satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ekipler, Fatih'te Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi'nde alkollü içki satışı yapan işletmeleri kontrol etti.

İşletme ruhsatları ile alkollü içeceklerin bandrollerini inceleyen ekipler, bazı içkilerden incelenmek üzere numune aldı.

Denetimler sırasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

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İstanbul’da kaçak ve sahte alkollü içki denetimleri sürüyor İstanbul’da kaçak ve sahte alkollü içki denetimleri sürüyor İstanbul’da kaçak ve sahte alkollü içki denetimleri sürüyor
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