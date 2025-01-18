Harran’da 19 yaşındaki genç kalp krizi sonucu öldü

Edinilen bilgiye göre, olay, Harran ilçesinde meydana geldi. Alaattin Ataş (19), iddiaya göre akşam saatlerinde evinden çıkarak gezmeye gitti. Yolda yürüdüğü sırada aniden yere düşen Ataş, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği bildirilen Ataş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.