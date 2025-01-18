2024 yılında en çok tercih edilen bebek isimleri açıklandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 2024 yılında yeni doğan bebeklere en çok verilen isimleri açıkladı. Yıl boyunca ailelerin en çok tercih ettiği isimlerin başında Defne ve Alparslan geldi.

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 18.01.2025 13:57 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 14:04 PAYLAŞ ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de 2024 yılında 937 bin 369 bebeğin nüfus kütüklerine tescil edildiğini, en çok tercih edilen bebek isimlerinin ise Defne ve Alparslan olduğunu bildirdi.

2024 yılında en çok tercih edilen bebek isimleri açıklandı (AA) Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, geçen yıl nüfus kütüklerine tescil edilen bebeklerin sayısı ile en çok tercih edilen bebek isimlerine ilişkin bilgileri paylaştı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, geçen yıl 937 bin 369 bebeğin nüfus kütüklerine tescil edildiğini belirten Yerlikaya, "1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 tarihleri arasında 15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz doğum gerçekleşti." ifadelerini kullandı.